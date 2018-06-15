Вєсті.UA. Стриптизер для Тимошенко. Российский помет на "Интере"

В свежем выпуске "Вєсті.UA" по 14.06 – с форума "Новый курс", на котором Тимошенко предлагала разнообразные реформы, запомнились вовсе не выступления, а нечто гораздо приземленнее. Скандалы с телеканалом "Интер" растут как грибы после дождя. Только-только утихли страсти вокруг концерта на 9 мая, как менеджмент канала решил показать матчи Чемпионата Мира по футболу в России.

Также в выпуске: Вечно богатая мама Ляшко. Сколько украинцев готовы поручить формирование Антикоррупционного суда иностранным евспертам: цифры.