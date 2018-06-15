Вєсті.UA. Стриптизер для Тимошенко. Російський послід на "Інтері"
У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 14.06 – із форуму "Новий курс", на якому Тимошенко пропонувала різноманітні реформи, запам'яталися зовсім не виступи, а щось набагато приземленіше. Скандали з телеканалом "Інтер" ростуть як гриби після дощу. Тільки-но вщухли пристрасті довкола концерту на 9 травня, як менеджмент каналу вирішив показати матчі Чемпіонату Світу з футболу в Росії.
Також у випуску:
Вічно багата мама Ляшка.
Скільки українців готові доручити формування Антикорупційного суду іноземним евспертам: цифри.
Джерело: 24 Канал
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