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Вєсті.UA. Стриптизер для Тимошенко. Російський послід на "Інтері"

Вєсті.UA 241 Читать новость на русском

У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 14.06 – із форуму "Новий курс", на якому Тимошенко пропонувала різноманітні реформи, запам'яталися зовсім не виступи, а щось набагато приземленіше. Скандали з телеканалом "Інтер" ростуть як гриби після дощу. Тільки-но вщухли пристрасті довкола концерту на 9 травня, як менеджмент каналу вирішив показати матчі Чемпіонату Світу з футболу в Росії.

Також у випуску:

Вічно багата мама Ляшка.

Скільки українців готові доручити формування Антикорупційного суду іноземним евспертам: цифри.

 

Теги: Новини України Юлія Тимошенко Вєсті.UA
Джерело: 24 Канал
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