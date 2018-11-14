Вєсти.UA. Темные силы Пашинского. 100 лет одиночества Литвина
В свежем выпуске "Вєсти.UA" за 14.11 – у нардепа Пашинского постоянно какие-то неурядицы. То российские детали военным покупает, то с оппонентом огнестрелом решает вопрос. Это же системный потенциал, которым можно воспользоваться в правильном направлении. Прошлое столетие для бывшего председателя Верховной Рады Владимира Литвина – это сто лет одиночества. И обнищание, конечно.
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Ореховый магнат Продан.
Источник: 24 канал
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