Вєсти.UA. Темные силы Пашинского. 100 лет одиночества Литвина

В свежем выпуске "Вєсти.UA" за 14.11 – у нардепа Пашинского постоянно какие-то неурядицы. То российские детали военным покупает, то с оппонентом огнестрелом решает вопрос. Это же системный потенциал, которым можно воспользоваться в правильном направлении. Прошлое столетие для бывшего председателя Верховной Рады Владимира Литвина – это сто лет одиночества. И обнищание, конечно.

Также в выпуске: Ореховый магнат Продан.