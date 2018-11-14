Вєсті.UA. Темні сили Пашинського. 100 років самотності Литвина

У свіжому випуску "Вєсті. UA" за 14.11 – у нардепа Пашинського постійно якісь негаразди. То російські деталі віськовим купує, то з опонентом вогнепалом вирішує питання. Це ж системний потенціал, яким можна скористатися у правильному напрямку. Минуле століття для колишнього голови Верховної Ради Володимира Литвина – це сто років самотності. І зубожіння, звичайно.

Також у випуску: Горіховий магнат Продан.