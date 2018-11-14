20:11
14 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      СНІГ В УКРАЇНІ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Диктаторські замашки Рогозіна. Ілюзії Навального
      Вєсті Кремля
      22:36, 13 листопада
      Вєсті.UA. Темні сили Пашинського. 100 років самотності Литвина
      Вєсті.UA
      20:10, сьогодні
      Кошерна їжа, ручки Parker та Олег Винник: на що витрачає держбюджет влада Дніпра
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. У бій ідуть лише "старі"
      Згадати все
      23:05, 13 листопада
      Телеканал новин 24 Програми Вєсті.UA
      СНІГ В УКРАЇНІ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Вєсті.UA. Темні сили Пашинського. 100 років самотності Литвина

      Вєсті.UA 6 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Вєсті. UA" за 14.11 – у нардепа Пашинського постійно якісь негаразди. То російські деталі віськовим купує, то з опонентом вогнепалом вирішує питання. Це ж системний потенціал, яким можна скористатися у правильному напрямку. Минуле століття для колишнього голови Верховної Ради Володимира Литвина – це сто років самотності. І зубожіння, звичайно.

      Також у випуску:

      Горіховий магнат Продан.

      Теги: Новини України Вєсті.UA Сергій Пашинський Володимир Литвин
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Свій до свого і по своє: хто, з ким і заради чого об'єднуватиметься на виборах
      сьогодні , 20:01 Свій до свого і по своє: хто, з ким і заради чого об'єднуватиметься на виборах
      36
      Перший сніг в Україні: що відбувається в областях
      сьогодні , 19:30 Перший сніг в Україні: що відбувається в областях
      263
      З шоу-бізнесу у політику: хто з українських зірок мав мандат і що з цього вийшло
      сьогодні , 19:02 З шоу-бізнесу у політику: хто з українських зірок мав мандат і що з цього вийшло
      492
      Забудова Києва: як частину школи продали і що тепер робити
      сьогодні , 19:00 Забудова Києва: як частину школи продали і що тепер робити
      Олеся Пинзеник 1147
      Яценюк і НАБУ: у чому підозрюють екс-прем’єра і що йому загрожує?
      сьогодні , 18:01 Яценюк і НАБУ: у чому підозрюють екс-прем’єра і що йому загрожує?
      Інна Жолобович 1270
      Вєсті.UA. Москаль боротиметься із йовбаками, Крим вже хоче назад
      16 липня 2015 , 18:54
      Вєсті.UA. Москаля серйозно розізлили, компромат на видатки Яценюка
       25 серпня 2015 , 19:45
      Вєсті.UA. Опоблок готується до реваншу. "Слава Україні" для російських журналістів
       27 травня 2016 , 19:03
      Вєсті.UA. Савченко, Гройсман і БДСМ. Дружок Кремля за ґратами
       23 червня 2017 , 21:12
      Вєсті.UA. Боротьба Ляшка за президентське крісло. Не шоколадні поради Супрун
       27 липня , 21:37
      Вєсті.UA. Насіров більше не реформатор. Скульптор Ляшко
       14 вересня , 21:11
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук