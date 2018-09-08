Вєсті.UA. Жир. Математика от Порошенко. Адские замыслы Марченко

В итоговом выпуске программы "Вести. RU. Жир" за 08.09 – скандалы вокруг супругов Медведчук в последнее время не утихают. Известно, что денежки в их карманы льются из-за паребрика. Нынешние первоклассники начали обучение по 12-летней программе, поэтому власть имущие решили приобщиться к старту реформы лично и испортили малышам праздник.

Также в выпуске: День радикального прощания. Партия "титушек Украины". Подержанные вертолеты Авакова.