Вєсті.UA. Жир. Математика от Порошенко. Адские замыслы Марченко
В итоговом выпуске программы "Вести. RU. Жир" за 08.09 – скандалы вокруг супругов Медведчук в последнее время не утихают. Известно, что денежки в их карманы льются из-за паребрика. Нынешние первоклассники начали обучение по 12-летней программе, поэтому власть имущие решили приобщиться к старту реформы лично и испортили малышам праздник.
Также в выпуске:
День радикального прощания.
Партия "титушек Украины".
Подержанные вертолеты Авакова.
Источник: 24 канал
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