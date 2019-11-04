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      Вєсті.UA: Кто заменит Ирину Луценко в "ЕС"? Богдану набили морду

      Вести.UA 31 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вєсті.UA" за 4 ноября – карьера Ирины Луценко подошла к концу. Ее место должна занять Наталья Бойко, но не исключено, что и Богдан заявит на место в списке "ЕС" и сам будет выгрызать место в команде Порошенко. С фразы "Приготовьтесь к драке" теперь можно начинать заседание на Банковой. Там уже подрались Богдан и Баканов. Может, глава ОП подбирает себе брутальный образ.

      Также в выпуске:

      Дубневич жалуется, что нет денег.

      Головорез Кива станет главным ужасом для украинцев.

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      Теги: Новости Украины Андрей Богдан Ирина Луценко Вести.UA
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