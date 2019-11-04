Вєсті.UA: Кто заменит Ирину Луценко в "ЕС"? Богдану набили морду

В свежем выпуске программы "Вєсті.UA" за 4 ноября – карьера Ирины Луценко подошла к концу. Ее место должна занять Наталья Бойко, но не исключено, что и Богдан заявит на место в списке "ЕС" и сам будет выгрызать место в команде Порошенко. С фразы "Приготовьтесь к драке" теперь можно начинать заседание на Банковой. Там уже подрались Богдан и Баканов. Может, глава ОП подбирает себе брутальный образ.

Также в выпуске: Дубневич жалуется, что нет денег. Головорез Кива станет главным ужасом для украинцев.