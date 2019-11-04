Вєсті.UA: Хто замінить Ірину Луценко у "ЄС"? Богдану набили пику
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 4 листопада – кар'єра Ірини Луценко добігла кінця. Її місце має зайняти Наталія Бойко, але не виключено, що і Богдан заявить на місце у списку "ЄС" і сам вигризатиме місце в команді Порошенка. З фрази "Приготуйтеся до бійки" тепер можна починати засідання на Банковій. Там вже побилися Богдан і Баканов. Може глава ОП так шукає собі брутальніший образ.
Також у випуску:
Дубневич бідкається, що немає грошей.
Головоріз Кива стане головним жахом для українців.
Дивіться повне відео "Вєсті.UA" за 4 листопада 2019 року:
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