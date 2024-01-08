Вопрос получения инструктажа от Министерства иностранных дел Украины вызвал большой шквал обсуждений.

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Почему важен "единственный голос"

Стефанчук отметил, что нужно понимать, что в период военного положения очень важен "единый голос", так называемый one voice от страны. По его словам, те, кто критикуют, уезжая в командировку, все равно получают эти тезисы, потому что это государственная политика.

Он отметил, что народный избранник, конечно, может говорить от себя что угодно, но по основным вопросам – оружие, финансы, помощь Украины, санкционная поддержка – все должны быть одним голосом.

Стефанчук подчеркнул, что именно для этого такие тезисы от МИДа и издаются.

И это правильно, потому что мы как государство Украина на международном уровне – единственная сборная команда,

– подчеркнул политик.

Такие требования не только в Украине

По словам Стефанчука, это требования, которые существуют во многих странах. Он отметил, например, что ни один из конгрессменов не едет в Украину, не имея информации от Госдепа о ситуации в Украине или политических вопросах. "Потому что это государственная политика", – заявил глава Верховной Рады.

Поэтому мы проводим это по соответствующим стандартам. И очень надеюсь, что все эти манипуляции исчезнут и мы начнем осуществлять эффективную деятельность, потому что для меня результативность межпарламентской деятельности является приоритетом.

– подчеркнул политический деятель.

Не получил тезисов – отказали в командировке в следующий раз: как это работает

По словам Стефанчука, трактовка, что неполучение этих тезисов может стать причиной отказа парламентариям в предоставлении командировки в следующий раз неверно.

Он отметил, что в распоряжении четко предусмотрено: народный депутат должен получить эти тезисы или согласовать свои.

Если депутат действует в разные стороны с позицией Украины, то скажите, пожалуйста, имеет ли он право представлять парламент в международных отношениях? У меня большие сомнения. Причем следует подчеркнуть и то, что командировка – это одна из маленьких составляющих межпарламентской активности.

– рассказал Стефанчук.

Политик подчеркнул, "хочешь говорить то, что ты хочешь, бери отпуск – и поезжай куда пожелаешь".

Он отметил, что находясь в командировке, народный избранник представляет Парламент Украины. И от имени Парламента он должен говорить то, что сегодня нужно Украине, украинскому народу, а не преследовать собственные бизнес интересы или что грешили иногда наши нардепы.

Председатель Верховной Рады подчеркнул, что в распоряжении установлена такая гибкая норма, "потому что понимаем: МИД не может диктовать парламенту, но основные положения, основной one voice по политике государства должен поддерживаться всеми, кто представляет Украину за границей".

Предоставление тезисов от МИД: что известно