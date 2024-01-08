Питання отримання інструктажу від Міністерства закордонних справ України викликало великий шквал обговорень.

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Чому важливий "єдиний голос"

Стефанчук зазначив, що потрібно розуміти, що в період воєнного стану дуже важливим є "єдиний голос", так званий one voice від держави. За його словами, ті, хто критикують, їдучи у відрядження, все одно отримують ці тези, тому що це – державна політика.

Він зауважив, що народний обранець, звісно, може говорити від себе що завгодно, але стосовно основних питань – зброя, фінанси, допомога України, санкційна підтримка – всі повинні бути одним голосом.

Стефанчук наголосив, що саме для цього такі тези від МЗС і видаються.

І це правильно, тому що ми як держава Україна на міжнародному рівні – єдина збірна команда,

– підкреслив політик.

Такі вимоги не лише в Україні

За словами Стефанчука, це такі вимоги, які існують в багатьох країнах. Він зауважив, наприклад, що жоден із конгресменів не їде до України, не маючи інформації від Держдепу про ситуацію в Україні або про політичні питання. "Тому що це державна політика", – заявив голова Верховної Ради.

Тому ми проводимо це до відповідних стандартів. І дуже сподіваюся, що всі ці маніпуляції зникнуть і ми почнемо здійснювати ефективну діяльність, тому що для мене результативність міжпарламентської діяльності є пріоритетом,

– наголосив політичний діяч.

Не отримав тез – відмовили у відрядженні наступного разу: як це працює

За словами Стефанчука, трактування, що неотримання цих тез може стати причиною відмови парламентаріям у наданні відрядження наступного разу є невірним.

Він зауважив, що в розпорядженні чітко передбачено: народний депутат має отримати ці тези або погодити свої.

Якщо депутат діє врізнобіч із позицією України, то скажіть, будь ласка, чи має право він представляти парламент у міжнародних відносинах? У мене великі сумніви. Причому варто підкреслити й те, що відрядження – це одна з маленьких складових міжпарламентської активності,

– розповів Стефанчук.

Політик наголосив, "хочеш говорити те, що ти хочеш, то бери відпустку – і їдь куди забажаєш".

Він зазначив, що перебуваючи у відрядженні, народний обранець представляє Парламент України. І від імені Парламенту він повинен говорити те, що сьогодні потрібно Україні, українському народу, а не переслідувати власні бізнес інтереси абощо, чим грішили подеколи наші нардепи.

Голова Верховної Ради підкреслив, що в розпорядженні встановлена така гнучка норма, "тому що розуміємо: МЗС не може диктувати парламенту, але основні тези, основний one voice щодо політики держави повинен підтримуватись усіма, хто представляє Україну за кордоном".

Надання тез від МЗС: що відомо