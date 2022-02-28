Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Главное Россия напала на Украину: хронология основных событий

Выезд из Киева в направлении Броваров ограничен

Водителей просят обратить внимание на изменения.

Напомним, что сразу после переговоров на украинско-белорусской границе оккупанты запустили в сторону украинской столицы ракеты. Они попали в Бровары. Шесть человек пострадали.

Что происходит в Киеве:

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