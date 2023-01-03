Сейчас в Украине продолжаются всеобщая мобилизация и военное положение. Все мужчины от 18 до 60 лет могут быть мобилизованы и не могут выезжать за пределы Украины. Но законодательство предусматривает право для мужчин на выезд за границу по нескольким основаниям. Об этом пишет 24 канал.
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Кому можно выезжать за границу
Прежде границу не запрещали пересекать юношам до 18 лет и мужчинам в возрасте 60+. Также за границу могут выезжать мужчины, которые постоянно проживают на территории другого государства при наличии соответствующих отметок в паспорте и близкие родственники которых погибли или пропали без вести во время проведения АТО/ООС.
Однако некоторым категориям мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет тоже можно уезжать за границу.
- В частности, мужчинам с инвалидностью.
- Лица, которые по состоянию здоровья получили отсрочку от мобилизации или сняты с военного учета по решению ВЛК и имеют соответствующие документы, удостоверяющие это;
- Лица из составляющих сил обороны и сил безопасности, пострадавшие в связи с военной агрессией России против Украины, на лечение с предъявлением соответствующих документов.
Также есть отдельные правила для пап. В частности, границы страны могут покидать родители, которые:
- имеют 3 и более несовершеннолетних детей;
- если самостоятельно воспитывают ребенка в возрасте до 18 лет;
- опекуны/усыновители несовершеннолетних детей-сирот;
- если воспитывают детей младше 18 лет с инвалидностью;
- родители совершеннолетних детей с инвалидностью I или II группы;
- родители двух детей младше 18 лет, сопровождающие беременную жену.
Также за границу может выехать мужчина, который обеспечивает постоянный уход о родственнике или если один из родителей или жена является лицом с инвалидностью I или II группы. Для разрешения на выезд нужны документы, подтверждающие родственные связи, инвалидность, факт ухода.
Представители профессий, которым можно за границу
- Члены экипажей кораблей, если они направляются для работы на морских судах, судах внутреннего плавания;
- Работники железнодорожного транспорта;
- Авиационный персонал, который едет в командировку или обучение;
- Научные и научно педагогические работники при наличии военно-учетных документов с записью об отсрочке от призыва и документов, подтверждающих цель выезда;
- Студенты, которые учатся за границей и имеют документы, подтверждающие факт принятия в вузы за границей, и факт оплаты обучения;
- Водители транспортных средств хозяйствующих субъектов, имеющих лицензию на международные перевозки грузов и пассажиров;
- Водители-волонтеры, перевозящие грузы для ВСУ, медицинские грузы или гуманитарную помощь;
- Деятели культуры для благотворительного сбора средств и представления страны на международной арене;
- Спортсмены и тренеры для участия в официальных соревнованиях и тренировочных сборах;
- Политики и депутаты, имеющие соответствующее разрешение на основе оснований для поездки;