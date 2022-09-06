Категории мужчин, которым разрешен выезд за границу

Всего этих категорий 10. К каждой из них есть определенные условия выезда и перечень необходимых документов, которые нужно предъявить на границе.

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1. Выезд мужчины, если он снят (исключен) с воинского учета.

В этом случае действует пункт 2 – 6 Правил, где описаны определенные категории лиц, которым разрешено выезжать за пределы Украины во время войны (статья 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации"). Следовательно, выезд разрешен:

Если у человека была оформлена инвалидность в установленном порядке;

Если лицо было снято с воинского учета на основании решения ВВК о непригодности к военной службе с исключением с воинского учета – выезд разрешен.

Лицо, ограниченно пригодное в военное время, не имеет права пересекать границу.

2. Выезд мужчины, который временно непригоден к военной службе

Если у мужчины есть документы, подтверждающие временную непригодность к военной службе, – выезд разрешен.

В абзаце 3 части 1 статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" указано, что не подлежат призыву на военную службу при мобилизации военнообязанных:

признанные лицами с инвалидностью в установленном порядке;

военно-врачебная комиссия признала мужчину временно непригодным к военной службе по состоянию здоровья (до шести месяцев).

3. Выезд мужчин за границу, если у них трое или более детей (в том числе от разных браков)

В абзаце 4 статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" есть определение такой категории, как мужчины/женщины, которые содержат трех или более детей младше 18 лет. То есть в этом случае определяющим фактором является не само отцовство, а содержание.

Чтобы пересечь границу, мужчина должен предоставить документы, подтверждающие, что он содержит трех или более детей в возрасте до 18 лет, а именно (предоставляется один документ из перечня) :

свидетельства о рождении всех детей;

свидетельство о регистрации брака с матерью детей;

свидетельства о рождении детей;

решение суда о расторжении брака и определении места жительства детей с отцом;

решение суда о расторжении брака и решение органа опеки и попечительства об определении места жительства детей с отцом;

удостоверение отца многодетной семьи.

4. Человек, который является отцом трех и более детей, без них.

Выезд мужчины за границу в этом случае разрешен, если он предоставит документы, удостоверяющие рождение трех или более детей (могут быть нотариально заверены копии).

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5. Выезд мужчины за границу, если он воспитывает одного ребенка или больше самостоятельно.

Согласно абзацу 5 статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" есть категория – мужчины/женщины, которые самостоятельно воспитывают ребенка/детей до 18 лет.

То есть все граждане Украины, которые самостоятельно воспитывают ребенка/детей младше 18 лет, имеют право пересекать границу и выезжать в другую страну,

– говорится в сообщении.

Однако нужно предоставить один из следующих документов:

свидетельство о рождении ребенка/детей;

свидетельство о смерти матери ребенка;

решение суда о лишении матери родительских прав,

решение суда об отнятии ребенка у матери без лишения ее родительских прав,

решение суда о признании матери без вести пропавшей,

решение суда об объявлении матери умершей.

6. Выезд мужчин за границу, которые являются лицами с инвалидностью I, II, III групп.

3 абзацем статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" определена отдельная категория лиц с инвалидностью. Согласно ему, лица с инвалидностью любой группы могут пересекать границу при наличии одного из следующих документов:

справка к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией (форма первичной учетной документации № 157-1/о);

удостоверение, подтверждающее соответствующий статус;

пенсионное удостоверение или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи.

В то же время, не ограничивается количество пересечений государственной границы на выезд из Украины мужчинам с инвалидностью.

7. Выезд мужчины, сопровождающего лицо с инвалидностью I, II, III группы, а также выезд мужчин для ухода за больными родителями, женой, детьми.

Обратите внимание! Выезд мужчин по уходу за больными родителями, женой, детьми невозможен без больного.

Согласно пункту 2 "Правил пересечения государственной границы гражданами Украины", утвержденные постановлением Кабинета Министров Украины от 27.01.1995 № 57, норма распространяется на военнообязанных, пересекающих государственную границу на выезд из Украины только для сопровождения лиц с инвалидностью I или II группы и лиц, нуждающихся в постоянном уходе.

Пересечение государственной границы военнообязанными для сопровождения лиц с инвалидностью ІІІ группы законодательством Украины не предусмотрено.

Также следует знать, что сопровождение инвалида возможно только 1 раз в период действия военного или чрезвычайного положения.

8. Выезд мужчин, сопровождающих детей, жену, родителей на лечение.

Граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет могут сопровождать жену в случае, если она имеет инвалидность I или II группы, и детей с инвалидностью, а также тяжелобольных детей с перинатальными поражениями нервной системы, с тяжелыми врожденными пороками развития, с редкими орфанными заболеваниями, с онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа (инсулинозависимый), острыми или хроническими заболеваниями почек IV степени, ребенка, получившего тяжелую травму, нуждающегося в трансплантации органа, нуждающегося в паллиативной помощи. Но для этого требуется подтверждающий документ, выданный врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения в порядке и по форме, установленной Минздравом.

9. Выезд мужчин-военнослужащих, которые едут на лечение в результате ранений на войне.

Выезд военных, пострадавших в войне, на лечение за границу осуществляется при наличии:

паспорта гражданина Украины для выезда за границу или паспорта гражданина Украины (при их отсутствии – документов, содержащих сведения о лице, на основании которых Госпогранслужба позволит пересечение государственной границы);

вывода о необходимости направления лица на лечение за границу;

письма Минздрава о согласованном с иностранной стороной перечне лиц, которых учреждения здравоохранения иностранных государств могут принять на лечение за границей.

10. Выезд мужчин, постоянно проживающих за границей.

Граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, постоянно проживающие за границей, могут выезжать при наличии соответствующих отметок в паспортном документе, согласно статье 4 Закона Украины "О порядке выезда из Украины и въезде граждан Украины".

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