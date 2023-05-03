Пролить свет на этот вопрос 24 Канала помог юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак. Он рассказал, почему студенты во время действия военного положения не могут покидать Украину.

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Почему не можно ехать за границу

По словам юриста, на сегодня студенты вузов – как украинских, так и зарубежных – не имеют права покидать территорию нашего государства. Речь, конечно, о гражданах Украины.

Владислав Юрчак отметил, что с начала полномасштабного вторжения внесли ряд изменений, касающихся правил пересечения государственной границы. В течение определенного периода студенты могли покидать страну, согласно письму (распоряжению) Администрации Госпогранслужбы Украины № 23-6855/0/6-22-х. от 17.03.2022 года. Также для получения этой возможности они могли ссылаться на разъяснения, опубликованные на сайте ГНСУ.

Впрочем, с 14 сентября 2022 года такой возможности студентов лишили. Причиной стали массовые спекуляции, на которые шли мужчины-студенты, чтобы выехать из Украины.

С тех пор, как заметил юрист, студенты массово подавали иски в суд, отстаивая возможность пересечь границу. По его словам, "единственная судебная практика в этом вопросе отсутствует". Поэтому окончательное решение может принимать разве что Верховный Суд. Но и здесь не всё так просто.

"Впрочем, на практике, даже получив положительное решение суда, студенты все равно не могут осуществить пересечение границы, поскольку соответствующее решение об отказе является фактически одноразовым актом и во время повторного пересечения такие лица снова получают отказ", – объясняет Владислав Юрчак.

Следует понимать, что согласно действующему законодательству, отсрочка от службы не гарантирует возможность свободного выезда из Украины. Для последнего следует либо подпадать под определенные категории, либо иметь соответствующие разрешения, связанные с родом деятельности. Просто доказательств того, что вы получаете высшее образование не на заочной форме обучения недостаточно.