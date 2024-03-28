В то же время следует понимать, что есть определенные исключения, которые позволяют военнообязанным мужчинам, в возрасте от 18 до 60 лет, пересекать государственную границу. И мы расскажем, кто с 1 апреля будет иметь возможность выезжать из Украины.

Читайте также Кто имеет право на уход за человеком с инвалидностью II группы и как оформить: правила с апреля 2024 года

Существуют различные категории военнообязанных мужчин, которые с 1 апреля 2024 года будут иметь возможность выбираться за границу. Их перечень установлен постановлением №57 Кабинета Министров Украины "Об утверждении Правил пересечения государственной границы гражданами Украины".

Кто из мужчин будет иметь право выехать за границу с 1 апреля

Прежде всего нужно будет иметь на руках документы, которые позволят пересекать государственную границу. Если с ним все в порядке, то покидать страну с 1 апреля смогут:

юноши до 18 лет;

мужчины старше 60 лет;

мужчины от 18 до 60, которые постоянно проживают за границей и имеют соответствующую отметку об этом в паспорте;

лица исключены из воинского учета по состоянию здоровья;

лица с инвалидностью I – III группы при наличии соответствующих документов, подтверждающих инвалидность и соцвыплаты;

лица, которые получили отсрочку из-за временной непригодности к службе сроком до 6 месяцев;

мужчины от 18 до 60 лет, которым разрешен выезд за границу по состоянию здоровья (на лечение, реабилитацию);

мужчины от 18 до 60 лет, которым разрешен выезд за границу по семейным обстоятельствам;

мужчины от 18 до 60 лет, которым разрешен выезд за границу по профессии.

Стоит также обратить внимание на семейные обстоятельства, которые позволяют пересекать государственную границу, а также профессии, которые дают возможность выезжать из страны.

По семейным обстоятельствам могут выехать

родители-одиночки (воспитывают самостоятельно ребенка/детей в возрасте до 18 лет);

родители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, которые воспитывают ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

родители, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, который является лицом с инвалидностью I или II группы;

родственники, которые сопровождают детей с инвалидностью для выезда за пределы Украины, в случае их принадлежности к категории лиц, которые не подлежат призыву на военную службу по мобилизации;

лица, которые имеют жену (мужа) из числа лиц с инвалидностью и сопровождают для выезда за пределы Украины;

лица, которые имеют одного из своих родителей или родителей жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы и сопровождают одного из таких родителей для выезда за пределы Украины;

лица, которые осуществляют постоянный уход за лицами с инвалидностью I или II группы и сопровождают таких лиц для выезда за пределы Украины;

опекуны лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособными, которые сопровождают таких лиц для выезда за пределы Украины.

Представители каких профессий могут пересекать границу

сотрудники железнодорожного транспорта;

авиационный персонал – в командировку или на обучение;

водители транспортных средств субъектов хозяйствования, которые имеют лицензию на международные перевозки грузов и пассажиров;

военные в отпуск – при наличии разрешения из воинской части;

военные, которые проходят военную подготовку за рубежом;

сотрудники дипломатической службы, которые направляются в служебную или долгосрочную командировку, и члены их семей, которые будут находиться вместе с ними по месту их долгосрочной командировки;

сотрудники учреждений ухода, которые находятся на воинском учете, из расчета один человек на 25 лиц с инвалидностью и других лиц, которые нуждаются в постоянном уходе;

члены экипажей кораблей, если они направляются к работе на морских судах, судах внутреннего плавания.

Для помощи Вооруженным Силам выезжать могут

водители-волонтеры, которые перевозят грузы для ВСУ, медицинские грузы или гуманитарную помощь;

деятели культуры (артисты, ведущие, шоумены) для благотворительного сбора.

Какие документы нужно иметь

Прежде всего важно иметь с собой два обязательных документа:

внутренний паспорт – паспорт гражданина Украины;

заграничный паспорт.

Постановление Кабмина №57 отмечает, что для пересечения государственной границы необходимо также иметь документальное подтверждение. Кроме того, следует иметь с собой справки из ТЦК и военно-учетные документы, в которых, к примеру, есть запись об отсрочке или снятия с учета.