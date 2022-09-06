Для того, чтобы выехать за границу, надо иметь специальные документы. Одной рабочей визы стран ЕС недостаточно.

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Выезд мужчин, имеющих рабочую визу страны ЕС

Для выезда за границу нужно иметь:

  • документы, подтверждающие личность;
  • документы, подтверждающие статус лица, не подлежащего призыву на военную службу и имеющее право на выезд из Украины.

Визы иностранных стран не подтверждают постоянное проживание за границей и не дают право на выезд военнообязанным,
– отмечают в ГПСУ.

Какие документы нужны военнообязанным госслужащим для выезда за границу

Для командировки:

  • документы, подтверждающие служебную командировку;
  • удостоверение об отсрочке от призыва и уведомление о зачислении на специальный военный учет;
  • или выписка из приказа Министерства экономики.

Для отпуска:

  • документы, подтверждающие отпуск;
  • удостоверение об отсрочке от призыва;
  • уведомление о зачислении на специальный военный учет.

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