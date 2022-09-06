Для того, чтобы выехать за границу, надо иметь специальные документы. Одной рабочей визы стран ЕС недостаточно.
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Выезд мужчин, имеющих рабочую визу страны ЕС
Для выезда за границу нужно иметь:
- документы, подтверждающие личность;
- документы, подтверждающие статус лица, не подлежащего призыву на военную службу и имеющее право на выезд из Украины.
Визы иностранных стран не подтверждают постоянное проживание за границей и не дают право на выезд военнообязанным,
– отмечают в ГПСУ.
Какие документы нужны военнообязанным госслужащим для выезда за границу
Для командировки:
- документы, подтверждающие служебную командировку;
- удостоверение об отсрочке от призыва и уведомление о зачислении на специальный военный учет;
- или выписка из приказа Министерства экономики.
Для отпуска:
- документы, подтверждающие отпуск;
- удостоверение об отсрочке от призыва;
- уведомление о зачислении на специальный военный учет.
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