Для того, щоб виїхати за кордон, треба мати спеціальні документи. Однієї робочої візи країн ЄС недостатньо.
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Для виїзду за кордон потрібно мати:
- документи, що підтверджують особу;
- документи, що підтверджують статус особи, яка не підлягає призову на військову службу та має право на виїзд з України.
Візи іноземних країн не підтверджують постійне проживання за кордоном та не дають право на виїзд військовозобов'язаним,
– наголошують у ДПСУ.
Які документи потрібні військовозобов'язаним держслужбовцям для виїзду за кордон
Для відрядження:
- документи, що підтверджують службове відрядження;
- посвідчення про відстрочку від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік;
- або витяг з наказу Міністерства економіки.
Для відпустки:
- документи, що підтверджують відпустку;
- посвідчення про відстрочку від призову;
- повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік.
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