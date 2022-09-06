Для того, щоб виїхати за кордон, треба мати спеціальні документи. Однієї робочої візи країн ЄС недостатньо.

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Виїзд чоловіків, які мають робочу візу країни ЄС

Для виїзду за кордон потрібно мати:

документи, що підтверджують особу;

документи, що підтверджують статус особи, яка не підлягає призову на військову службу та має право на виїзд з України.

Візи іноземних країн не підтверджують постійне проживання за кордоном та не дають право на виїзд військовозобов'язаним,

– наголошують у ДПСУ.

Які документи потрібні військовозобов'язаним держслужбовцям для виїзду за кордон

Для відрядження:

документи, що підтверджують службове відрядження;

посвідчення про відстрочку від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік;

або витяг з наказу Міністерства економіки.

Для відпустки:

документи, що підтверджують відпустку;

посвідчення про відстрочку від призову;

повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік.

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