Очереди на границах и новый пик: в ГПСУ очертили ситуацию на границе на Рождество
- На Рождество, 25 декабря, очередей на пунктах пропуска в Украине нет, больше всего пересечений фиксируют на границе с Польшей.
- Ближайший пик пассажиропотока ожидается в первые дни января 2026 года, особенно – около 10 января.
На Рождество, 25 декабря, очередей на пунктах пропуска в Украине нет. Больше всего пересечений фиксируют на границе с Польшей, а пик ожидают в первые дни января 2026 года.
Об этом в эфире телемарафона 25 декабря сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко, передает 24 Канал.
Какая ситуация на границе на Рождество?
Как рассказал Демченко, с 20 декабря преобладает пассажиропоток на въезд в Украину, но в целом он уменьшился. В ГПСУ заверили, что сейчас очередей нет на всех пунктах пропуска.
Наиболее загруженной является граница с Польшей. По данным ГПСУ, там показатели составляют половину всего пассажиропотока. В пик именно там могут быть самые большие очереди.
В течение сегодняшнего дня (25 декабря – 24 Канал) пассажиропоток будет иметь тенденцию к существенному уменьшению. Постепенно он начнет расти уже с завтрашнего дня, на выходные, и будет держаться высоким в течение всего новогодне-рождественского периода,
– добавил Демченко.
Наибольший ажиотаж на границе ожидают в первые дни января, когда люди будут возвращаться в Украину. В ГПСУ прогнозируют, что особенно активным пассажиропоток будет около 10 января, как и каждый год.
Какую ситуацию прогнозировали в ГПСУ?
Ранее Демченко отмечал, что в течение новогодне-рождественских праздников очереди на границах будут значительными. По его словам, ежедневно границу будут пересекать более 100 тысяч человек.
Кстати, 20 декабря на украинско-польской границе образовались пробки. Например, на пункте пропуска Ягодин в пробках стояли десятки автобусов, а на Краковце – 160 автомобилей.
Люди были вынуждены сутки ждать прохождения границы.