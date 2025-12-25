Очереди на границах и новый пик: в ГПСУ очертили ситуацию на границе на Рождество

На Рождество, 25 декабря, очередей на пунктах пропуска в Украине нет. Больше всего пересечений фиксируют на границе с Польшей, а пик ожидают в первые дни января 2026 года.

Об этом в эфире телемарафона 25 декабря сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко, передает 24 Канал.

Какая ситуация на границе на Рождество?

Как рассказал Демченко, с 20 декабря преобладает пассажиропоток на въезд в Украину, но в целом он уменьшился. В ГПСУ заверили, что сейчас очередей нет на всех пунктах пропуска.

Наиболее загруженной является граница с Польшей. По данным ГПСУ, там показатели составляют половину всего пассажиропотока. В пик именно там могут быть самые большие очереди.

В течение сегодняшнего дня (25 декабря – 24 Канал) пассажиропоток будет иметь тенденцию к существенному уменьшению. Постепенно он начнет расти уже с завтрашнего дня, на выходные, и будет держаться высоким в течение всего новогодне-рождественского периода,

– добавил Демченко.

Наибольший ажиотаж на границе ожидают в первые дни января, когда люди будут возвращаться в Украину. В ГПСУ прогнозируют, что особенно активным пассажиропоток будет около 10 января, как и каждый год.

Какую ситуацию прогнозировали в ГПСУ?