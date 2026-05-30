Выпустят ли за границу, если есть кредиты или активный больничный: в МВД дали четкий ответ
Многих украинцев волнует, какие документы будут проверять у них при пересечении границы с другими государствами. В частности, люди часто переживают, не станет ли проблемой наличие кредитов или больничного.
Министерство внутренних дел Украины в рамках проекта "Спроси у МВД" разъяснило 24 Каналу, на какие документы действительно обращают внимание пограничники при пересечении государственной границы.
Могут ли не выпустить за границу, если есть кредиты или оформлен больничный?
В Министерстве внутренних дел отметили, что при пересечении границы кредитные обязательства граждан не проверяются. В частности, пограничники не интересуются наличием кредитов, рассрочек или ипотек.
Так же это касается и пребывания на больничном. В МВД подчеркнули, что листки нетрудоспособности на границе не проверяют, поэтому само это обстоятельство не может быть основанием для отказа в выезде за границу.
В конце концов, как отметили в министерстве внутренних дел, пограничники могут отказать в выезде из Украины только по основаниям, прямо определенных законодательством.
Это может быть:
- запрет выезда по решению суда;
- действующая мера пресечения в уголовном производстве;
- наличие невыполненных судебных обязательств;
- пребывание лица в розыске;
- административный надзор полиции;
- запрет, установлен исполнительной службой (например, из-за долгов по алиментам);
- отсутствие необходимых документов для пересечения границы.
Все другие причины, не предусмотренные законом, не могут быть основанием для недопуска к выезду.
Отдельно в МВД напомнили, что во время военного положения все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны иметь с собой военно-учетный документ в электронном или бумажном виде. Этот документ пограничная служба будет проверять при пересечении границы.
