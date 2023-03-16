Для того, чтобы на границе не возникло проблем, прежде всего нужно показать справку об отсрочке от мобилизации. О других важных нюансах рассказал юрист Дмитрий Стриченко.

Смотрите также Как пройдет весенняя мобилизация-2023: все, что стоит знать об изменениях

Поскольку украинские мужчины нередко выезжают за пределы страны собственным автомобилем, то для них также есть дополнительный список документов, которые будут требовать сотрудники Госпогранслужбы.

Какие документы нужны при выезде:

паспорт гражданина Украины для выезда за границу; дипломатический паспорт; служебный паспорт; удостоверение личности моряка;

водительское удостоверение;

технический паспорт на авто;

зеленая карта (страхование автомобиля при выезде за границу).

Обратите внимание ! В рамках постановления Кабмина № 69 от 27.01.2023 запрещается выезд определенных категорий женщин и мужчин, которые находятся на государственной службе, работают на предприятиях с долей владения государства более 50% и имеют бронирование.

Впрочем, юрист отметил, что эта норма не распространяется на одиноких родителей детей младше 18 лет, которых они едут посетить за границу. Также исключением являются пациенты иностранных клиник, где они проходят лечение.

К теме Кто имеет право на отсрочку от призыва: подробный перечень

К слову, СНБО принял указ, согласно которому никто из представителей государственной службы, а также депутатов не может покидать территорию Украины во время действия военного положения.

Расширение перечня лиц, которым разрешен выезд: что известно