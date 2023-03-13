Как пройдет весенняя мобилизация-2023 24 Канала рассказал юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак. Полный список граждан, имеющих право на отсрочку – приводим далее.

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Кто может получить отсрочку

По словам юриста Владислава Юрчака, военнообязанные во время визита в территориальный центр комплектования и социальной поддержки должны предоставить подтверждение, что имеют право на отсрочку. При отсутствии оснований для отсрочки граждане проходят медкомиссию, которая определяет, пригодны ли они для службы.

Отсрочку могут получить те военнообязанные, родные которых погибли или пропали без вести при непосредственном участии в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах АТО/ООС в период ее проведения в составе добровольческих формирований, созданных или самоорганизовавшихся для защиты суверенитета и территориальной целостности Украины или во время осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии России в Донецкой и Луганской областях, а также во время службы при военном положении.

При этом, стоит заметить, что при отсутствии оснований для предоставления отсрочки от призыва законодательство не исключает возможность мобилизации одновременно отца и сына или родных братьев.

Соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации, а потому их мобилизация незаконна. Однако это касается исключительно лиц, которые учатся по дневной или дуальной форме обучения независимо от страны, в которой учатся соответствующие лица,

– объяснил юрист.

Также отсрочку могут получить педагоги и научные работники. В частности, говорится о:

научных и научно-педагогических работников учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень,

педагогических работников учреждений профессионального (профессионально-технического) образования, учреждений общего среднего образования, при условии, что они работают соответственно в учреждениях высшего или профессионального образования, научных учреждениях, организациях или учреждениях профессионального (профессионально-технического) образования.

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Право на отсрочку распространяется и на представителей других профессий

Забронированные на период мобилизации и военное время;

народные депутаты Украины, депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым;

работники органов военного управления (органов управления), воинских частей (подразделений), предприятий, учреждений и организаций Минобороны Украины, ВСУ, Госслужбы специальной связи и защиты информации Украины, СБУ и т.д.

К слову есть категории граждан, которые могут получить отсрочку по состоянию здоровья или семейным обстоятельствам. О каких случаях идет речь – читайте в материале.