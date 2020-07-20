Зимой Карпатские горы посещают множество туристов, которые любят кататься на лыжах или сноубордах. Сегодня создано множество баз отдыха и различных подъемников на разную высоту. А вот как выглядел первый горнолыжный курорт в Карпатах – читайте в материале.

Семье австрийских предпринимателей Грьодль и Шмидт принадлежали леса и горы в 1820 – 1830 годах. Поэтому они решили построить первые горнолыжные подъемники и трамплины на горе Погар. Точной даты или какой-то информации не сохранилось, но известно, что Славское начал развиваться как курортный городок в конце 19 века. Развитию способствовала прокладка железной дороги из Львова в Мукачево в 1887 году, рассказывает antonivtours.com.

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В начале 20 века на Погаре работал уже подъемник на конной тяге, то есть возник новый горнолыжный курорт в Карпатах.



Поезд к горнолыжному курорту / Фото: antonivtours.com

Как работал подъемник

Кони ходили по кругу вокруг большого колеса. На этом колесе был намотан трос, к которому привязаны были сани. Остатки устройства были видны еще полвека назад.



Лыжники идут к подъемнику / Фото: antonivtours.com

В 20 – 30-х годах 20 века горнолыжный курорт в Славском называли Закопане Восточных Бескид.

А в 1930 году поток любителей катания на лыжах настолько увеличился, что на выходных в направлении Славского пускали дополнительные поезда. Эти поезда называли "лыжи-бридж".