У зимку Карпатські гори відвідують безліч туристів, які люблять кататись на лижах або сноубордах. Сьогодні створено безліч баз відпочинку та різних підйомників на різну висоту. А ось як виглядав перший гірськолижний курорт у Карпатах – читайте в матеріалі.

Родині австрійських підприємців Ґрьодль і Шмідт належали ліси та гори у 1820 – 1830 роках. Тому вони вирішили спорудити перші гірськолижні витяги та трампліни на горі Погар. Точної дати чи якоїсь інформації не зберіглось, але відомо, що Славськ почав розвиватись як курортне містечко наприкінці 19 століття. Розвитку посприяло прокладання залізниці зі Львова до Мукачева у 1887 році, розповідає antonivtours.com.

Читайте також Топ-5 гірських озер, які врятують від пекельної спеки

На початку 20 століття на Погарі працював уже підйомник на кінній тязі, тобто створився новий гірськолижний курорт у Карпатах.



Потяг до гірськолижного курорту / Фото: antonivtours.com

Як працював підйомник

Коні ходили по колу навколо великого колеса. На цьому колесі був намотаний трос, до якого прив’язані були сані. Залишки цього пристрою було видно ще півстоліття тому.



Лижники прямують до підйомника / Фото: antonivtours.com

У 20 – 30-х роках 20 століття гірськолижний курорт у Славську називали Закопане Східних Бескидів.

А у 1930 році потік любителів катання на лижах настільки збільшився, що на вихідних у напрямку Славського пускали додаткові поїзди. Ці поїзди називали "лижі-бридж".