Современные санатории и бальнеологические курорты в Закарпатье радушно принимают туристов со всех уголков мира. Но сегодня предлагаем вам путешествие по закарпатским курортам, которые были популярны еще в XIX – XX веках.

Многие курорты получили другое название и перестроились до неузнаваемости, а некоторых курортов уже вообще нет, сообщает "Зеркало Закарпатья".

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Исторические фото курортов Закарпатья

На фото бальнеологический курорт "Синяк" в 1900 году. Он расположен в селе Синяк Мукачевского района. Как курорт, это место известно еще с 1832 года, еще со времен, когда здесь построили первые лечебные купальни.



Курорт "Синяк" в 1900 году / Фото : dzerkalo-zakarpattya.com

Один из самых известных санаториев неподалеку от Мукачево – это "Карпаты". Он был известным еще в начале ХХ века. Здание является дворцом Шенборна в урочище Берегвар вблизи села Карпаты.

Эрвин Фридрих Шенборн-Бухгеймом построил его в 1890 – 1895 годах.

На этом фото дворец в конце XIX века.



Санаторий "Карпаты" в конце 19 века / Фото: dzerkalo-zakarpattya.com

Вид на тот же санаторий "Карпаты" в 1959 году.



Санаторий "Карпаты", 1959 нрд / Фото: dzerkalo-zakarpattya.com

На этом фото дворец Шенборнов в 1967 году.



Еще дворец Шенборнов, 1967 год / Фото: dzerkalo-zakarpattya.com

В селе Тисаборкут комитата Марамарош (сейчас село Квасы Раховского района) расположена вилла "Порт Артур". На фото эта вилла в 1908 году.



Вилла "Порт Артур" / Фото: dzerkalo-zakarpattya.com

Пансионат Розенталя в конце XIX века, где была расположена вилла "Порт Артур".



Пансионат Розенталя, 19 век / Фото: dzerkalo-zakarpattya.com

На Ужоцком перевале был отель Sport. Эта почтовая открытка датирована 1940 годом.



Отель Sport / Фото: dzerkalo-zakarpattya.com

На этом же перевале был известен буфет Bouda na Sibiři. Фото буфета датировано концом 1920 годов.

Его построил в 1920 году предприниматель Йозеф Ирасько, который также был владельцем отеля Tajga в селе Великоберезнянского района.



Буфет Bouda na Sibiř / Фото: dzerkalo-zakarpattya.com

На этом фото бывший отель возле Ясиня Budapest в 1943 году. Сейчас на его месте расположена современная турбаза "Эдельвейс".



Бывший "Будапешт" в 1943 году / Фото: dzerkalo-zakarpattya.com