Сучасні санаторії та бальнеологічні курорти у Закарпатті радо приймають туристів з усіх куточків світу. Але сьогодні пропонуємо вам подорож закарпатськими курортами, які були популярні ще у XIX – XX століттях.

Багато курортів отримали іншу назву і перебудувались до невпізнаваності, а деяких курортів уже взагалі немає, повідомляє "Дзеркало Закарпаття".

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Історичні фото курортів Закарпаття

На фото бальнеологічний курорт "Синяк" у 1900 році. Він розташований у селі Синяк Мукачівського району. Як курорт, це місце відоме ще з 1832 року, ще з часів, коли тут побудували перші лікувальні купелі.



Курорт "Синяк" у 1900 році / Фото: dzerkalo-zakarpattya.com

Один із найвідоміших санаторіїв неподалік Мукачева – це "Карпати". Він був відомим ще й на початку ХХ століття. Будівля є палацом Шенборна в урочищі Береґвар поблизу села Карпати.

Ервін Фрідріх Шенборн-Бухгеймом побудував його у 1890 – 1895 роках.

На цьому фото палац наприкінці ХІХ століття.



Санаторій "Карпати" наприкінці 19 століття / Фото: dzerkalo-zakarpattya.com

Вигляд на той же санаторій "Карпати" у 1959 році.



Санаторій "Карпати", 1959 рік / Фото: dzerkalo-zakarpattya.com

На цьому фото палац Шенборнів у 1967 році.



Ще палац Шенборнів, 1967 рік / Фото: dzerkalo-zakarpattya.com

У селі Тисаборкут комітату Марамарош (зараз село Кваси Рахівського району) розташована вілла "Порт Артур". На фото ця вілла у 1908 році.



Вілла "Порт Артур" / Фото: dzerkalo-zakarpattya.com

Пансіонат Розенталя наприкінці ХІХ століття, де саме й розташована була вілла "Порт Артур".



Пансіонат Розенталя, 19 століття / Фото: dzerkalo-zakarpattya.com

На Ужоцькому перевалі був готель Sport. Ця поштівка датована 1940 роком.



Готель Sport / Фото: dzerkalo-zakarpattya.com

На цьому ж перевалі був відомий буфет Bouda na Sibiři. Фото буфету датоване кінцем 1920 років.

Його побудував у 1920 році підприємець Йозеф Їрасько, який також був власником готелю Tajga у селі Великоберезнянського району.



Буфет Bouda na Sibiř / Фото: dzerkalo-zakarpattya.com

На цьому фото колишній готель у Ясіня Budapest у 1943 році. Зараз на його місці сучасна турбаза "Едельвейс".

Колишній "Будапешт" у 1943 році / Фото: dzerkalo-zakarpattya.com