Речь идет о пакете санкций, которые были приняты в результате зверств россиян в Киевской области. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на обращение главы государства за 6 апреля.

Заметьте Евросоюз пока не рассматривает эмбарго на российский газ, – премьер Италии.

Не соразмерно со всем совершаемым

Президент отметил, что Россия уже не сможет "откатить" наложенные на себя ограничения. Однако до сих пор может прекратить агрессию. Ведь каждый день ведения войны против Украины является самоубийством не только для государства агрессора, но и для его руководства.

Блокируются новые инвестиции в Россию, применяются ограничения против нескольких системных банков в России, добавляются персональные санкции, а также другие ограничения. Этот пакет выглядит эффектно. Но этого мало,

– сказал Владимир Зеленский.

В то же время он добавил, что эти действия вряд ли можно назвать соизмеримыми с тем злом, которое мир увидел в Буче. Также это нельзя сравнить со продолжающимся в Мариуполе злом, в обстрелах Харькова и попытке России начать новое глобальное кровавое наступление на Донбассе.