Русские войска, наступавшие на Киев, были остановлены возле села Иванков. Для этого украинские защитники взорвали мост.

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В сети показали, как выглядит село Иванков Вышгородского района после того, как по нему "прошёлся русский мир".

Видео последствий боев в районе села Иванков

Отметим, что Иванков находится на половине пути от границы до Киева. После него открывается возможность наступать на Киев через Вышгород.

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