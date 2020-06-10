На Луганщине украинцы, которые возвращаются из-за границы или приезжают с оккупированных территорий, отказываются проходить обсервацию. Вместо пребывания в местах с ужасными условиями они согласны уплатить штраф в размере 17 тысяч гривен.

Условия проживания в одном из таких пунктов, в частности в Белолуцке, опубликовал в фейсбуке исполнительный директор "Восток SOS" Константин Реуцкий.

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Он обнародовал фото места, в котором до 15 человек должны провести две недели под круглосуточной охраной полиции.

Чем обеспечено место для обсервации

одним импровизированным душем – шлангом, прикрученным к умывальнику, с лейкой;

одним на всех, не совсем исправным, туалетом;

изношенным грязным бельем;

старым оборудованием;

общим двором с гериатрическим интернатом, где живут десятки наиболее уязвимых для COVID-19 пожилых людей.

Меня не удивляет, что большинство людей, которых привозили сюда на изоляцию, решительно соглашались на штраф, только видели условия,

– пояснил Реуцкий.

Какова ситуация в других пунктах на Луганщине

Он также добавил, что "Восток SOS" посетил все 8 мест обсервации в Луганской области. Выводы – три из них существуют только на бумаге. Условия в еще меньшей мере двух могут быть основанием для жалоб в Европейский Суд.

Условия проживания в месте обсервации на Луганщине: Фото Константина Реуцкого

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