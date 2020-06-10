Лучше штраф: в каких условиях украинцы вынуждены проходить обсервацию под Луганском
На Луганщине украинцы, которые возвращаются из-за границы или приезжают с оккупированных территорий, отказываются проходить обсервацию. Вместо пребывания в местах с ужасными условиями они согласны уплатить штраф в размере 17 тысяч гривен.
Условия проживания в одном из таких пунктов, в частности в Белолуцке, опубликовал в фейсбуке исполнительный директор "Восток SOS" Константин Реуцкий.
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Он обнародовал фото места, в котором до 15 человек должны провести две недели под круглосуточной охраной полиции.
Чем обеспечено место для обсервации
- одним импровизированным душем – шлангом, прикрученным к умывальнику, с лейкой;
- одним на всех, не совсем исправным, туалетом;
- изношенным грязным бельем;
- старым оборудованием;
- общим двором с гериатрическим интернатом, где живут десятки наиболее уязвимых для COVID-19 пожилых людей.
Меня не удивляет, что большинство людей, которых привозили сюда на изоляцию, решительно соглашались на штраф, только видели условия,
– пояснил Реуцкий.
Какова ситуация в других пунктах на Луганщине
Он также добавил, что "Восток SOS" посетил все 8 мест обсервации в Луганской области. Выводы – три из них существуют только на бумаге. Условия в еще меньшей мере двух могут быть основанием для жалоб в Европейский Суд.
Условия проживания в месте обсервации на Луганщине: Фото Константина Реуцкого
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