На Луганщині українці, які повертаються з-за кордону або приїжджають з окупованих територій, відмовляються проходити обсервацію. Замість перебування у місцях з жахливими умовами вони погоджуються сплатити штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

Умови проживання в одному з таких пунктів, зокрема у Білолуцьку, опублікував у фейсбуці виконавчий директор "Схід SOS" Костянтин Рєуцький.

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Він оприлюднив фото місця, в якому до 15 людей мають провести два тижні під цілодобовою охороною поліції.

Чим забезпечене місце для обсервації

одним імпровізованим душем – шлангом, прикрученим до умивальника, з лійкою;

одним на всіх, не зовсім справним, туалетом;

зношеною брудною білизною;

старим обладнанням;

спільним двором з геріатричним інтернатом, де живуть десятки найбільш вразливих для COVID-19 літніх людей.

Мене не дивує, що більшість людей, яких привозили сюди на ізоляцію, рішуче погоджувалися на штраф, тільки бачили умови,

– пояснив Рєуцький.

Яка ситуація в інших пунктах на Луганщині

Він також додав, що "Схід SOS" відвідав усі 8 місць обсервації у Луганській області. Висновки – три з них існують тільки на папері. Умови в ще щонайменше двох можуть бути підставою для скарг у Європейський Суд.

Умови про проживання у місці обсервації на Луганщині: Фото Костянтина Рєуцького

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