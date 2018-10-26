Выгодные условия покупки iPhone XR – в Цитрус

Только Цитрус предлагает три выгодных варианта покупки iPhone XR

2 ноября начинается официальная продажа iPhone XR в Украине. Стоимость iPhone XR 64GB – от 30 999 гривен. Цитрус предлагает три простых и понятных сценария покупки, которые дают наилучшую свободу выбора покупателям. Предзаказ можно оформить с 26 октября до 1 ноября.

1. Мгновенная выгода для тех, кто ни в чем себе не отказывает

Все покупатели новых iPhone получат возврат денег на бонусный счет в размере 20% от покупки. Сумму, размер которой может достигать 7 400 гривен, можно будет потратить на любые аксессуары – защитные чехлы, пленки, беспроводные колонки, наушники и даже курсы Цитрус Академии, где научат как стать звездой Instagram, обучат пилотированию дрона или монтажу видео. Бонусы начисляются в течение трех дней после покупки, а потратить их можно в течение недели, оплатив 50% стоимости товаров или услуг.

2. Только в Цитрус! Рассрочка без переплат на 25 месяцев.

Рассрочка делает покупку нового iPhone доступной каждому. Рассрочка предоставляется на месте и позволяет разделить платежи на 25 равных частей, при этом стоимость iPhone остается прежней и не зависит от инфляции. Это прекрасная возможность получить ультрасовременный смартфон всем, кто о нем мечтал.

3. Индивидуальная скидка 10% при Цитрус Обмене

Только с 2 до 4 ноября можно получить персональную скидку – 10% на покупку нового iPhone XR, воспользовавшись программой Цитрус Обмен.

Про Цитрус

"Цитрус" – национальная сеть магазинов гаджетов и инновационных технологий, имеет статус Apple Authorized Reseller, основанная в 2000 г. Сегодня "Цитрус" – это ведущий интернет-магазин citrus.ua и сеть из 50 магазинов, которые работают в уникальном для Украины формате инновационных развлекательных центров с открытым доступом к товарам , интерактивными зонами виртуальной реальности, электротранспорта, устройств умного дома. "Цитрус" развивает собственную сеть авторизованных сервисных центров и пунктов проката электротранспорта, а также образовательных пространств "ЦеХАБ" и "Цитрус Академия" во флагманских магазинах сети.



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