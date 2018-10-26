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      Вигідні умови покупки iPhone XR — в Цитрус

      70 Читать новость на русском
      iPhone XR
      iPhone XR

      Тільки Цитрус пропонує три вигідних варіанти покупки iPhone XR/

      2 листопада починається офіційний продаж iPhone XR в Україні. Вартість iPhone XR 64GB від 30 999 гривень. Цитрус пропонує три простих і зрозумілих сценарії покупки, які дають найкращу свободу вибору покупцям. Передзамовлення можна оформити з 26 жовтня до 1 листопада.

      1. Миттєва вигода для тих, хто ні в чому собі не відмовляє

      Всі покупці нових iPhone отримають повернення грошей на бонусний рахунок в розмірі 20% від покупки. Суму, розмір якої може досягати 7 400 гривень, можна буде витратити на будь-які аксесуари захисні чохли, плівки, бездротові колонки, навушники і навіть курси Цитрус Академії, де навчать як стати зіркою Instagram, навчать пілотуванню дрона або монтажу відео. Бонуси нараховуються протягом трьох днів після покупки, а витратити їх можна протягом тижня, сплативши 50% вартості товарів чи послуг.

      2. Тільки в Цитрус! Розстрочка без переплат на 25 місяців.

      Розстрочка робить покупку нового iPhone доступною кожному. Розстрочка надається на місці і дозволяє розділити платежі на 25 рівних частин, при цьому вартість iPhone залишається колишньою і не залежить від інфляції. Це прекрасна можливість отримати ультрасучасний смартфон всім, хто про нього мріяв.

      3. Індивідуальна знижка 10% при Цитрус Обміні

      Тільки з 2 до 4 листопада можна отримати персональну знижку 10% на покупку нового iPhone XR, скориставшись програмою Цитрус Обмін.

      Про Цитрус

      "Цитрус" – національна мережа магазинів гаджетів і інноваційних технологій, має статус Apple Authorized Reseller, заснована в 2000 р. Сьогодні "Цитрус" – це провідний інтернет-магазин citrus.ua і мережа з 50 магазинів, що працюють в унікальному для України форматі інноваційних розважальних центрів з відкритим доступом до товарів , інтерактивними зонами віртуальної реальності, електротранспорту, пристроїв розумного будинку. "Цитрус" розвиває власну мережу авторизованих сервісних центрів і пунктів прокату електротранспорту, а також освітніх просторів "ЦеХАБ" і "Цитрус Академія" у флагманських магазинах мережі.

      Website: citrus.ua
      Facebook: facebook.com/citrus.ua
      Instagram: instagram.com/citrus_ua

      Інформаційний відеоблог про техніку і аксесуари "Гаджетариум".

      Теги: Apple iPhone
      Джерело: 24 Канал
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