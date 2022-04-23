В этот раз защитники поделились кадрами уничтоженной российской техники. Они были обнародованы в Центре стратегических коммуникаций ВСУ.

К слову Горит как соломенный бычок: Закарпатский легион уничтожил еще один российский танк Т-72

На видео украинские бойцы показали поджаренную российскую бронированную машину "Тигр".

"Украинское сафари 2.0" продолжается. Верьте в Вооруженные Силы Украины! Слава Украине!,

– написали в сообщении.

Также отметили, что поблизости жили оккупанты – повсюду грязно, техника разбросана. В конце концов, они способны разве разрушать, так что это уже никого не удивит.

В ВСУ показали уничтоженную российскую технику: смотрите видео

Интересно, что закарпатский легион недавно уничтожил вражеский танк Т-72. А почти сразу после этого уничтожили второй подряд российский танк, который подбили с расстояния 4,5 километра.

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