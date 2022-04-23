На цей раз оборонці поділились кадрами знищеної російської техніки. Їх оприлюднили у Центрі стратегічних комунікацій ЗСУ.

До слова Горить, як солом'яний бичок: Закарпатський легіон знищив ще один російський танк Т-72

На відео українські бійці показали підсмажену російську броньовану машину "Тигр".

"Українське сафарі 2.0" триває. Вірте в Збройні Сили України! Слава Україні!,

– написали у дописі.

Також зауважили, що поблизу якраз жили окупанти – повсюди брудно, техніка розкидана. Зрештою, вони здатні хіба руйнувати, тож це вже нікого не здивує.

У ЗСУ показали знищену російську техніку: дивіться відео

Цікаво, що закарпатський легіон нещодавно знищив ворожий танк Т-72. А майже одразу опісля цього знищили і другий поспіль російський танк, який підбили з відстані 4,5 кілометра.

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