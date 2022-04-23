Закарпатська бригада знищила російський танк міною 120 міліметрів. Увесь евакіпаж окупантів загинув. У мережі опублікували відео, як техніка згорає.

Зверніть увагу У Харківській області ЗСУ здійснили успішний контрнаступ і звільнили три селища

Мінометна батарея гірсько-штурмового батальйону Закарпатського легіону знищила російський танк Т-72, який маневрував біля лісопосадки й готувався відкрити вогонь по наших позиціях,

– мовиться в повідомленні.

Після того, як міна влучила в танк, у ньому здетонував боєкомплект. Від вибуху змістило башту, і весь екіпаж загинув. "Як показує відео з дрона, танк горить, наче солом'яний бичок", – пишуть на офіційні сторінці легіону.

Як горить російський танк: дивіться відео

Цікаво те, що це другий поспіль російський Т-72, знищений бійцями 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. 21 квітня такий же танк підбили з відстані 4,5 кілометра.