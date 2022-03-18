Речь идет о том, что выговцы уже 4 раза разбивали понтонную переправу врага в одном и том же месте. Там смеются, что у россиян, вероятно, такая тактика.
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Наша артиллерия с улыбкой утверждает, что не Чернобаевкой единой – у россиян, наверное, тактика такая,
– говорят в бригаде.
Там заверили, что они обязательно сообщат о разгроме врага 5 раз.
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