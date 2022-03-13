58 отдельная мотопехотная бригада им. гетмана Ивана Выговского сумела завладеть секретными планами врага. Все документы станут доказательствами преступлений оккупантов на территории Украины.

Интересно Впереди большие бои, но мы уже побеждаем, – офицер ВСУ

Мы искренне благодарны начальнику инженерной службы 351 отдельного инженерно-саперного батальона 90 танковой дивизии за любезно предоставленную ценную информацию на рабочем флеш-накопителе!

– написали выговцы.

Видео трофея оккупантов с грифом "тайно":

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