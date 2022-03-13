58 окрема мотопіхотна бригада ім. гетьмана Івана Виговського зуміла заволодіти секретними планами ворога. Усі документи стануть доказами у злочинах окупантів на території України.

Цікаво Попереду великі бої, але ми вже перемагаємо, – офіцер ЗСУ

Ми щиро вдячні начальнику інженерної служби 351 окремого інженерно-саперного батальйону 90 танкової дивізії за люб‘язно надану цінну інформацію на робочому флеш-накопичувачі! – написали виговці.

Відео трофею окупантів із грифом "таємно":

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