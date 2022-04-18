Это Татьяна из бригады Выговцев. Ранее она была кондитером, а теперь бьет по врагу.

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Выговцы рассказали о женщине-водителе САУ

В рядах Вооруженных Сил девушка с 2017 года. Сперва служила в медроте, потом в реактивной батарее, а дальше – в самоходном дивизионе. И все это в отдельной мотопехотной бригаде имени гетмана Ивана Выговского.

Потом она уехала учиться на наводчика САУ и была единственной девушкой в учебном дивизионе в Немирове.

В феврале планировала поехать учиться на командира пушки, но мужественно встала на защиту Украины.

Вот так девушка-кондитер стала военным профи.

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