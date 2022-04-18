Це Тетяна з бригади Виговців. Раніше вона була кондитером, а тепер смалить ворога.

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Виговці розповіли про водійку САУ

У лавах Збройних Сил дівчина з 2017 року. Спершу служила в медроті, потім у реактивній батареї, а далі – в самохідному дивізіоні. І все це в окремій мотопіхотній бригаді імені гетьмана Івана Виговського.

Потім вона поїхала вчитися на навідника САУ та була єдиною дівчиною в навчальному дивізіоні в Немирові.

У лютому планувала поїхати навчатись на командира гармати, але мужньо стала на захист України.

Ось так дівчина-кондитер стала військовим профі.

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