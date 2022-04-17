Трагедия случилась 16 апреля. Об этом сообщил председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

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На Сумщине продолжают разминирование

В Сумской области продолжают разминирование, однако случаются и трагические случаи. Такой как и с мужчиной в Тростянце.

Вчера в Тростянце мужчина, выгуливая собаку в лесу, подорвался на взрывчатке, оставленной российскими военными. Пострадавшего с ранениями доставили в больницу, где медики оказывают ему необходимую помощь,

– сообщил Живицкий.

По словам главы ОВА, в Конотопском районе за минувшие сутки обезвредили 3 поезда, а в Сумском – 8.

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