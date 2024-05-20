Именно 20 мая 2022 года украинское высшее военное руководство дало приказ о сохранении жизни и здоровья военных на "Азовстали". А также приказали прекратить оборону города Мариуполь.

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"Редис" показал фото с переговоров во время обороны "Азовстали"

Командир "Азова" отметил, что до того, как прекратить оборону Мариуполя и выйти с территории "Азовстали" в плен, между защитниками и российской стороной в результате раунда тяжелых переговоров была достигнута договоренность об эвакуации гражданских с завода.

Сотни людей, жителей Мариуполя, которые нашли убежище на территории завода, были спасены. Все гражданские, которые скрывались от вражеских бомбардировок на "Азовстали", остались живы. Последнее гражданское лицо покинуло территорию завода 7 мая 2022 года,

– отметил "Редис".

По словам полковника, после этого Мариупольский гарнизон продолжал держать оборону до соответствующего приказа высшего командования.

"Оборона Мариуполя спасла Украину. Ценой этого спасения стали жизни наших бойцов, погибших в городских боях и в результате теракта в Еленовке, и свобода сотен наших собратьев, которые уже 2 года находятся в российском плену", – отметил он.

Теперь после того, как прошло 2 года сопротивления, более 900 военнослужащих 12-й бригады специального назначения "Азов", которые своими отчаянными действиями спасли Украину, сейчас находятся в российском плену.

Их имена не забыты. Сегодня каждый наш бой, каждый выстрел и каждый шаг имеет целью одно – вернуть пленных азовцев домой. И пока этого не произойдет, мы не остановимся и не прекратим борьбу. Мы вернем всех. И освободим каждого,

– сказал командир "Азова".

"Редис" также показал редкую фотографию, сделанную во время переговоров на нейтральной территории между предприятием "Коммунальник" и металлургическим заводом "Азовсталь". Фото было сделано в мае 2022 года.



Переговоры между защитниками "Азовстали" и российской стороной / Фото из фейсбука Дениса "Редиса" Прокопенко

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