Об этом рассказал посол Украины в Бразилии Андрей Мельник в интервью "РБК-Украина", передает 24 Канал. Дипломат заявил, что несмотря на опасения, отказ Вашингтона от участия в переговорах – маловероятен, ведь это противоречит как американским интересам, так и глобальной безопасности.

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США играют в жесткие переговоры с Россией

Мельник отметил, что подобные заявления со стороны США могут быть частью переговорной тактики. Он привел пример немецкого понятия Zweckoptimismus – оптимизма "по принуждению", когда несмотря на сложные обстоятельства ты заставляешь себя верить в положительный результат. По словам дипломата, даже если ситуация кажется безнадежной, мировая дипломатия работает именно благодаря таким подходам.

Я все-таки надеюсь, руководствуясь этой немецкой формулой, что это – тактика переговорного процесса,

– сказал Мельник.

Он подчеркнул, что США регулярно озвучивают резкие заявления, но это может быть способом ускорить принятие решений со стороны других стран.

Мы слышим заявления чуть ли не каждую неделю от главы Госдепа, да и на самом высоком уровне, что ну вот все, ниточка обрывается. Нам это, конечно, неприятно, ну как же это так – или господин, или пропал – ведь на кону стоит наше существование,

– подчеркнул дипломат.

Мельник убежден, что выход США из процесса мира был бы стратегической ошибкой не только для Украины, но и для самих Штатов. Он отметил, что американскому президенту будет трудно объяснить как гражданам, так и мировому сообществу, почему мир в Украине так и не был достигнут.

Мне трудно представить, как американский президент сможет для своих избирателей, для мирового сообщества, для истории объяснить – почему это дело так и не было доведено до успешного конца,

– добавил посол.

Дипломат также предостерег, что в случае, если США сдадут позиции, Россия только усилит военную агрессию, чтобы продемонстрировать, что Украина потеряла "последний шанс". При таком сценарии, по словам Мельника, Кремль будет пытаться захватить еще больше территорий и убить еще больше украинцев.