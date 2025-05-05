Путин дал интервью одному из пропагандистов. Тот снял фильм к 25-летию правления диктатора. В нем показали, как живет Путин.

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Что сказал Путин о "примирении" с Украиной

Кровавую войну, развязанную Москвой, он назвал трагедией. Украинцы же, по мнению Путина, – "часть русского народа".

"Мне кажется, что это неизбежно, несмотря на всю трагедию, которую мы переживаем сейчас... Это вопрос времени", – сказал Путин о "примирении" с Украиной.

Пока Путин ждет "неизбежного примирения", Украина ждет 3 миллиона снарядов. Именно так Владимир Зеленский отреагировал на заявление диктатора.

Еще в своем спиче Путин упомянул о ядерном оружии. На вопрос пропагандиста, почему же не "жахнули в ответ", Путин сказал так: Россию хотели спровоцировать на его применение, но она не сделала этого. Якобы "сохранила хладнокровие". Более того, он надеется, что и не придется применять ядерку.

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Но не потому, что Россия "миролюбивая". А потому, что у нее "достаточно сил и средств, чтобы закончить начатое в 2022 году с нужным результатом". То есть все заявления России о мире на самом деле содержат скрытые угрозы. А иногда и явные, как слова Медведева, что 10 мая для Украины может и не наступить.