Во время пресс-конференции с президентом Чехии Петером Павелом Владимир Зеленский рассказал, что сохранение союза США и Европы позволит оказывать эффективное давление на Россию, передает 24 Канал.

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Любые империи умирают

Путин надеется продолжать войну, полагаясь на огромные поставки боеприпасов и другого оружия из Северной Кореи. Глава государства подчеркнул, что враг должен понимать: Украина тоже не одна. У нее есть надежные союзники, которые готовы и в дальнейшем ей помогать в противостоянии с агрессией.

Россияне должны знать, что мы рассчитываем на 3 миллиона снарядов,

– отметил президент, имея в виду "чешскую инициативу".

Также есть другие партнерские инициативы по поддержке и обеспечению нашей страны оружием. Владимир Зеленский говорит, что это не значит, что Киев и его друзья хотят долгой войны, наоборот они стремятся положить ей конец. Он уверен, что эта война закончится, как заканчивались все долгие диктаторские режимы и жизнь империй, построенных на принципах неуважения к людям и их прав.