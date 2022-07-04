Об этом рассказали в Институте изучения войны. По мнению специалистов, Лисичанск был для президента России Владимира Путина очень важен.

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За Лисичанск отвечали 2 российских генерала

В ISW рассказали, что за тактические действия российских оккупантов вокруг Лисичанска отвечают 2 генерала. Речь идет о:

командующем Центральным военным округом генерал-полковнике Александре Лапине ;

; командующем Воздушно-космическими силами России генерале Сергее Суровикине, который также командует "южной" группировкой российских войск в Украине.

Они отвечали за безопасность Лисичанска и района к западу от города.

Участие двух таких старших офицеров в одной и той же операции на небольшом участке фронта примечательно и, вероятно, указывает на то значение, которое президент России Владимир Путин придавал безопасности границы Лисичанска и Луганской области,

– отметили в ISW.

Также специалисты считают, что это может указывать на то, что Путин не доверяет выполнять подобную работу младшим офицерам.

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ВСУ вышли из Лисичанска

В Генеральном штабе сообщили, что ВСУ 3 июля покинули Лисичанск после тяжелых боев. Продолжение обороны города привело бы к роковым последствиям. Решение об уходе было принято, чтобы сохранить жизнь украинских защитников.

Российские оккупанты имели преимущество в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и личном составе. К сожалению, для успеха недостаточно только стальной воли и патриотизма, ведь также нужны ресурсы. Однако борьба продолжается – ВСУ обязательно освободят от захватчиков каждый украинский населенный пункт.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай призвал украинцев не разгонять "зраду". Ведь перед тем, как написать подобный пост, нужно подумать о цене приближения победы Украины – бойцов, которые держали оборону города иногда даже ценой собственных жизней.

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