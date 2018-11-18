Выход Британии из Евросоюза: почему премьера Терезу Мэй высмеяли в парламенте

Больше двух лет Лондон не может заключить соглашение с Брюсселем о Brexit. Очередная попытка Терезы Мэй утвердить в парламенте соответствующий документ может стоить ей должности премьера.

Терезу Мэй высмеяли в британском парламенте из-за соглашения о Brexit. Премьер представила документ, в котором на 525 страницах описаны главные условия выхода королевства из ЕС. Министры и парламент считают его недостаточно точным и не защищающим интересы страны. Тереза Мэй пытается их убедить в обратном.

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"Полный контроль наших денег, чтобы мы сами могли распределять их в приоритетных направлениях, как, например, Национальная служба здравоохранения. Полный контроль наших законов, благодаря выходу из-под юрисдикции Европейского суда Объединенного королевства. Выход из общей европейской аграрной политики – к лучшему. Это то, что принесет нам это соглашение", – рассказала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Соглашение о Brexit поддерживает меньшинство в парламенте. За два с половиной года Мэй не удалось договориться с ЕС по ряду ключевых вопросов, и теперь ее однопартийцы, консерваторы, собирают голоса для объявления вотума недоверия главе правительства. Если парламент лишит Терезу Мэй премьерского кресла, выход из ЕС снова затормозится. Простые британцы уже задумываются над тем, не стоит ли "дать заднюю".

Мы лишимся всех своих прав, лишимся всех торговых соглашений,

– заявила участница протеста против Brexit Салли Патерсон.

"Настроения в британском обществе изменились. И если бы был еще один референдум, мы бы выбрали остаться в Европейском союзе", – отметил участник протеста против Brexit Филипп Лемуин.

Пересечение границы с Ирландией больше всего беспокоит британцев, так как сейчас они могут свободно ездить туда на работу, в магазины, на развлечения. Если Великобритания выйдет из ЕС, это будет невозможно. А ограничение доступа на европейские рынки для британских товаров и услуг после Brexit может привести к сокращению рабочих мест в Соединенном королевстве, а такая перспектива тоже не радует подданных королевы.

"Это не то соглашение, которое обещали стране. И парламент не может, и я верю, что не примет неправильное решение между плохим соглашением, и отсутствием такового. Все наши граждане будут разгневаны из-за нестабильности в отраслях, в которых они работают, в обществе и в стране в целом", – сказал лидер лейбористской партии Джереми Корбин.



Джереми Корбин

А вот в ЕС соглашение поддерживают. Ведь Brexit должен начаться уже через четыре месяца и соглашение является гарантией этого процесса.

Это хорошая сделка для обеих сторон. Никто не обманут. Она убережет нас от "жесткого" Brexit,

– рассказал канцлер Австрии Себастьян Курц.

Противоречивая соглашение о Brexit уже стоило Британии нескольких громких отставок, в частности главного ответственного за выход из ЕС Доминика Рааба. А Тереза Мэй рискует потерять премьерское кресло. Впрочем это ее не пугает, она решительно настроена довести дело до конца. Парламент ЕС будет голосовать за соглашение 25 ноября. А британские парламентарии будут решать судьбу Brexit в декабре.

Что такое Brexit? Это выход Великобритании из состава Евросоюза. Референдум о членстве Британии в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. 51,9% граждан, которые приняли участие в голосовании, выразили желание покинуть ЕС, между тем 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС.