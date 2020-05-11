Выходите из карантинной спячки: как вернуться к нормальной жизни

У меня есть правила, по которым я живу. Ниже – некоторые из них. Следовать им или нет – решать вам.

Пришло время возвращаться в активную жизнь. В связи с чем хотел бы поделиться формулой, которая поможет вам это сделать.

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Я совсем не бизнес-тренер. И не рыночный аналитик. И уж совсем не "топ украинского бизнеса" (видел недавно такой заголовок, который очень насмешил). Я – предприниматель. Я много работаю и добиваюсь результатов. У меня есть правила, по которым я живу. Ниже – некоторые из них. Следовать им или нет – решать вам.

В жизни не бывает простых ответов на сложные вопросы. Большинство довольствуется малым и ищет причины своих неудач во внешних обстоятельствах, делая одноклеточные выводы и принимая поверхностные решения. И только 10% людей умеет использовать симбиоз собственных познаний мира и самого себя.

Каждое действие имеет множество последствий. Правильного выбора не существует. Жизнь – это паутина событий. Есть моменты, которые определяют каждого из нас. Мы можем этого не знать, но спустя время осознаем.

Будущее не определено. Прошлое не важно. Настоящее несущественно. Свой первый шаг ты должен сделать сквозь призму своего опыта. Свой опыт приходит через собственные ошибки. Серьезность ошибки зависит от ее последствий. Имей мужество принять последствия своих решений.

Оцени риски, хорошо подготовься и сделай первый шаг. Потом еще один. Иди. Преврати движение вперед в смысл своей жизни.

Миру плевать на то, что ты говоришь, важно, что ты делаешь. То, что ты говоришь – забудут через минуту. То, что ты делаешь – отзовется в вечности.

Забудь про границы и мысли глобальными категориями, сочетая в своих целях лучшие мировые примеры с тем, к чему лежит твоя душа. Теперь у тебя гораздо больше шансов добиться успеха, потому что ты продаешь себя не миллионам, а всем 8 миллиардам людей. Некогда большой мир стал маленьким и доступным – почти в любой конец планеты можно долететь в течение суток, почти везде люди сносно говорят по-английски, почти везде можно быть "местным", погружаясь в местные новости, дискуссии, жизнь. В сочетании с современными технологиями, такая доступность создает неограниченные возможности. Но эти возможности открыты только для тех, кто готов и хочет ими пользоваться.

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Не бойся упасть. Научись быстро меняться. Уметь изобретать себя заново. Мир стал быстрым, мир стал доступным. Пробуй, если ошибаешься – празднуй свои ошибки, потому что это крутой урок. А потом быстро меняйся и пробуй дальше.

Опусти голову и уйди в работу. Отключи телефон, удали фейсбук, отодвинь соблазны и временно забудь про друзей. Сосредоточься. Сфокусируйся. Есть только ты и твой проект. Твоя настоящая возможность. Настоящие возможности лежат там, где их никто не видит. Знаешь, где это? Знаешь. На поверхности.