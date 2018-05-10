22:19
13 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
12°C
15°C 8°C
  • понедельник
    17°C 11°C
  • вторник
    22°C 11°C
  • среда
    23°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Путин имеет талант. Военные вундеркинды
Вєсті Кремля
19:39, 12 мая
Вести.UA. Жир. Принцесса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:46, 12 мая
Мошенники добрались до ОСМД: в чем опасность для жителей многоквартирного дома
ЦРУ
09:13, 9 мая
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Все. Ужасы советских вытрезвителей
Згадати все
22:54, 11 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Выходной на 9 мая только расшатывает ситуацию, – эксперт о провокациях "Интера"

676 Читати новину українською
Скандал вокруг
Скандал вокруг "Интера" сделал его лидером рейтингов / inter.ua

Как внешние, так и внутренние силы используют 9 мая для увеличения недоразумений между гражданами Украины с разными политическими взглядами.

Такое мнение высказала эксперт ГО "Информационная безопасность" Татьяна Попова, комментируя сайту "24" ситуацию вокруг скандального контента к 9 мая, который транслировал телеканал "Интер".

На мой взгляд, это ошибка. И на этом фоне не очень понятно, почему власть до сих пор оставляет 9 мая выходным днем. Это только увеличивает возможности тех, кто раскачивает ситуацию в эту дату,
– уточнила она.

По мнению Поповой, судя по комментариям представителей Нацсовета по вопросам телевидения относительно высказывания ведущих о "фашистах" телеканал "Интер" может получить предупреждение. А факт блокировки телеканала со стороны Нацдружин скорее всего попадет в мониторингов журналистских организаций.

Чем оскандалился "Интер"? 9 мая в эфире телеканала "Интер" во время концерта ко Дню Победы показали фрагмент, в котором ведущий Андрей Доманский говорил о переименование улиц в Украине "именами фашистских преступников". Накануне эфира видео этого эпизода вызвало немалый резонанс в соцсетях.

Утром 9 мая под стенами главного офиса "Интера" на улице Дмитриевской в Киеве активисты устроили пикет в связи со скандальным роликом и потребовали лишить канал лицензии.

После того, как эпизод показали в эфире без изменений, представители националистических организаций пообещали пикетировать не только офис телеканала, но и дома его владельцев.

 

 

Теги: Новости политики Новости Украины Скандал с Интером
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 10 мая
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Чи оголосить Трамп війну Європі та День Перемоги в Україні, – топ-5 блогів тижня
сегодня, 22:01 Чи оголосить Трамп війну Європі та День Перемоги в Україні, – топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 129
Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
сегодня, 20:02 Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
Сергій Лещенко 304
Самые смешные мемы недели: новый официальный бренд и инаугурация
сегодня, 20:00 Самые смешные мемы недели: новый официальный бренд и инаугурация "царя" Путина
357
Україну чекають пожежі
сегодня, 19:01 Україну чекають пожежі
Юрій Одарченко 532
Чим Уганда відрізняється від Росії?
сегодня, 16:00 Чим Уганда відрізняється від Росії?
Ольга Бродська 1359
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук