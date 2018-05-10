Выходной на 9 мая только расшатывает ситуацию, – эксперт о провокациях "Интера"

Как внешние, так и внутренние силы используют 9 мая для увеличения недоразумений между гражданами Украины с разными политическими взглядами.

Такое мнение высказала эксперт ГО "Информационная безопасность" Татьяна Попова, комментируя сайту "24" ситуацию вокруг скандального контента к 9 мая, который транслировал телеканал "Интер".

На мой взгляд, это ошибка. И на этом фоне не очень понятно, почему власть до сих пор оставляет 9 мая выходным днем. Это только увеличивает возможности тех, кто раскачивает ситуацию в эту дату,

– уточнила она.

По мнению Поповой, судя по комментариям представителей Нацсовета по вопросам телевидения относительно высказывания ведущих о "фашистах" телеканал "Интер" может получить предупреждение. А факт блокировки телеканала со стороны Нацдружин скорее всего попадет в мониторингов журналистских организаций.

Чем оскандалился "Интер"? 9 мая в эфире телеканала "Интер" во время концерта ко Дню Победы показали фрагмент, в котором ведущий Андрей Доманский говорил о переименование улиц в Украине "именами фашистских преступников". Накануне эфира видео этого эпизода вызвало немалый резонанс в соцсетях.



Утром 9 мая под стенами главного офиса "Интера" на улице Дмитриевской в Киеве активисты устроили пикет в связи со скандальным роликом и потребовали лишить канал лицензии.



После того, как эпизод показали в эфире без изменений, представители националистических организаций пообещали пикетировать не только офис телеканала, но и дома его владельцев.