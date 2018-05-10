Вихідний на 9 травня лише розхитує ситуацію, – експерт про провокації "Інтера"

Як зовнішні, так і деякі внутрішні сили використовують 9 травня для збільшення непорозумінь між громадянами України з різними політичними поглядами.

Таку думку висловила експерт ГО "Інформаційна безпека" Тетяна Попова, коментуючи сайту "24" ситуацію довкола скандального контенту до 9 травня, що транслював телеканал "Інтер".

На мій погляд, це помилка. І на цьому фоні не дуже зрозуміло, чому влада ще досі залишає 9 травня вихідним днем. Це тільки збільшує можливості тих, хто розкачує ситуацію в цю дату,

– уточнила вона.

На думку Попової, судячи з коментарів представників Нацради з питань телебачення щодо вислову ведучих про "фашистів" телеканал "Інтер" може отримати попередження. А факт блокування телеканалу з боку Нацдружин скоріше за все потрапить до моніторингів журналістських організацій.

Чим оскандалився "Інтер"? 9 травня в ефірі телеканалу "Інтер" під час концерту до Дня Перемоги показали фрагмент, у якому ведучий Андрій Доманський говорив про перейменування вулиць в Україні "іменами фашистських злочинців". Напередодні ефіру відео цього епізоду зчинив чималий резонанс у соцмережах.



Вранці 9 травня під стінами головного офісу "Інтера" на вулиці Дмитрівській у Києві активісти влаштували пікет у зв’язку зі скандальним роликом і вимагали позбавити канал ліцензії.

Після того, як епізод таки показали в ефірі без змін, представники націоналістичних організацій пообіцяли пікетувати не лише офіс телеканалу, але й помешкання його власників.