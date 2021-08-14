Чрезвычайная пожарная опасность означает сочетание высокой температуры воздуха и сухой погоды, что представляет опасность.
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Где есть опасность
Пожарная опасность будет держаться в течение 14 – 16 августа. В частности, в таких регионах:
- Харьковская область,
- Луганская,
- Киевская,
- Сумская,
- Полтавская.
Также 14 августа об опасности предупреждают жителей Черниговской, а 15 августа – Ровненской и Винницкой областей.
Пожарная опасность 14 августа / Карта Укргидрометцентра
Какая погода будет на выходных
В субботу и воскресенье украинцев будет радовать приятная летняя погода. Синоптики прогнозируют много солнца и +25 – +30 градусов. Жарче всего будет в западных и центральных областях.
Однако несколько регионов накроют дожди и грозы. Например, Восток и Крым.