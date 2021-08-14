Надзвичайна пожежна небезпека означає поєднання високої температури повітря та сухої погоди, що становить небезпеку.

До теми Погода в Україні на вихідних: буде багато сонця і трохи злив

Де є небезпека

Пожежна небезпека триматиметься протягом 14 – 16 серпня. Зокрема, у таких регіонах:

  • Харківська область,
  • Луганська,
  • Київська,
  • Сумська,
  • Полтавська.

Також 14 серпня про небезпеку попереджають жителів Чернігівщини, а 15 серпня – Рівненщини та Вінниччини.


Пожежна небезпека 14 серпня / Карта Укргідрометцентру

Яка погода буде на вихідних

У суботу та неділю українців тішитиме приємна літня погода. Синоптики прогнозують багато сонця та +25 – +30 градусів. Найспекотніше буде у західних і центральних областях.

Однак декілька регіонів накриють дощі та грози. Наприклад, Схід та Крим.