Надзвичайна пожежна небезпека означає поєднання високої температури повітря та сухої погоди, що становить небезпеку.
До теми Погода в Україні на вихідних: буде багато сонця і трохи злив
Де є небезпека
Пожежна небезпека триматиметься протягом 14 – 16 серпня. Зокрема, у таких регіонах:
- Харківська область,
- Луганська,
- Київська,
- Сумська,
- Полтавська.
Також 14 серпня про небезпеку попереджають жителів Чернігівщини, а 15 серпня – Рівненщини та Вінниччини.
Пожежна небезпека 14 серпня / Карта Укргідрометцентру
Яка погода буде на вихідних
У суботу та неділю українців тішитиме приємна літня погода. Синоптики прогнозують багато сонця та +25 – +30 градусів. Найспекотніше буде у західних і центральних областях.
Однак декілька регіонів накриють дощі та грози. Наприклад, Схід та Крим.